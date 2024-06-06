Гуренко: если россияне выйдут в матче с Беларусью спустя рукава, то у них будут проблемы

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился мнением о грядущем товарищеском матче с российской национальной командой, который состоится завтра, 7 июня.

«Конечно, мне будет интересен этот матч. Фавориты, конечно, — россияне, а у белорусов преимущество в том, что они будут играть дома и, наверное, будет мотивация доказать и проявить себя. По подбору футболистов, конечно, Россия сильнее.

Результат этого матча важен для всех, все хотят победить. Важно: какой будет антураж и какой футбол покажут сборные. Если россияне будут максимально мотивированы, то белорусам будет сложно. Если выйдут спустя рукава, то у них будут проблемы», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Напомним, начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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