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Иван Миладинович: хочется вернуться в РПЛ

Иван Миладинович: хочется вернуться в РПЛ
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Защитник «Тобола» Иван Миладинович, ранее игравший за «Сочи», заявил, что хотел бы ещё поиграть в России. Однако в ближайшее время он сконцентрирован на «Тоболе».

«Посмотрим, все зависит от предложений. Конечно, мне хочется вернуться поиграть в РПЛ. Но на данный момент мой фокус на «Тоболе», на еврокубках. Хочу завоевать как можно больше трофеев и показать себя в Лиге Европы», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

За «Сочи» Миладинович выступал с июля 2018 года. Сезон-2021/2022 сербский футболист провёл на правах аренды в «Нижнем Новгороде». Трансферная стоимость Ивана, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс. В феврале 29-летний сербский центральный защитник Иван Миладинович стал игроком казахстанского «Тобола».

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