19 из 20 клубов АПЛ проголосовали против отмены системы VAR — Джейкобс

19 из 20 клубов, выступающих в английской Премьер-лиге, проголосовали против отмены системы VAR в чемпионате на общем собрании клубов. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Вулверхэмптон» стал единственным клубом, выступившим за отмену системы VAR. Изначально именно «волки» выдвинули инициативу по нивелированию этой системы.

Напомним, сообщалось, что ряд клубов АПЛ хочет реформировать VAR, но не отказываться от него полностью.

Ранее клубы АПЛ проголосовали за введение полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT), которая начнёт действовать со следующего сезона. Однако на с самого его начала, а с осенней части.

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