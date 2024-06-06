Игрок «Болоньи» Зиркзее может перейти в «Милан» — Фабрицио Романо

23-летний нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее может стать игроком «Милана», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, красно-чёрные оповестили болонцев, что собираются активировать клаусулу в € 40 млн в контракте нидерландского игрока. Также сообщается, что сам Зиркзее заинтересован в проекте «Милана» и хочет остаться в Италии. Сейчас согласуются личные условия контракта с игроком, что считается ключевым моментом в сделке.

В этом сезоне Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.