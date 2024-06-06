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Игрок «Барселоны» признан лучшим центральным полузащитником мира по версии FourFourTwo

Игрок «Барселоны» признан лучшим центральным полузащитником мира по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших центральных полузащитников мира на текущий момент.

Десятка лучших центральных полузащитников мира по версии FourFourTwo:

1. Илкай Гюндоган («Барселона»);

2. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

3. Педри («Барселона»);

4. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид);

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);

6. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

7. Гранит Джака («Байер»);

8. Лука Модрич («Реал» Мадрид);

9. Гави («Барселона»);

10. Тони Кроос («Реал» Мадрид).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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