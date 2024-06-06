Игрок «Барселоны» признан лучшим центральным полузащитником мира по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 10 лучших центральных полузащитников мира на текущий момент.
Десятка лучших центральных полузащитников мира по версии FourFourTwo:
1. Илкай Гюндоган («Барселона»);
2. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
3. Педри («Барселона»);
4. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид);
5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
6. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
7. Гранит Джака («Байер»);
8. Лука Модрич («Реал» Мадрид);
9. Гави («Барселона»);
10. Тони Кроос («Реал» Мадрид).
Напомним, в минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: