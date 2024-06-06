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Источник: махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Селихова

Источник: махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Селихова
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, клуб из Махачкалы заинтересован в переходе 30-летнего вратаря. На днях с ним общался президент команды Гаджи Гаджиев и обсуждал возможный трансфер. Отмечается, что красно-белые хотят, чтобы Селихов остался. Однако ситуация может поменяться, если московский клуб сможет подписать голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

Напомним, Александр Селихов является игроком московского «Спартака» с 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 1,50 млн.

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