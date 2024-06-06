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Алдонин — об отставке Федотова: руководство и болельщики ждали большего от нового сезона

Алдонин — об отставке Федотова: руководство и болельщики ждали большего от нового сезона
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отставке Владимира Федотова из армейского клуба.

«Думаю, что отставка Федотова — это результаты прошлого года. Первый сезон у Федотова был сверхуспешным: Кубок и серебро в РПЛ. Мне кажется, что руководство и болельщики ждали большего от нового сезона. Так как результаты были, мягко говоря, скромнее намного. Это и предопределило судьбу Федотова. Очень удачный первый сезон, а второй — не столь удачный», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

3 июня ЦСКА официально объявил об увольнении тренера.

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