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«Разве я отстойно провёл последний год?» Камавинга ответил на критику журналиста

«Разве я отстойно провёл последний год?» Камавинга ответил на критику журналиста
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос, как он относится к тому, что у него не было сильных матчей на позиции хавбека в национальной команде.

«Разве я не играл в полузащите в больших матчах за сборную Франции? О каком моменте вы говорите? Разве я отстойно провёл последний год? Я не расстроен. Если я здесь, то это потому, что обладаю необходимыми качествами для игры в полузащите. Если вы этого не заметили, то это ваше дело», — приводит слова Камавинга RMC Sport.

Напомним, в минувшем сезоне Камавинга принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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