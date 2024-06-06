Грилиш и Магуайр не включены в финальный состав сборной Англии на Евро-2024 — The Athletic

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш и защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не поедут на чемпионат Европы в Германии, сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не устраивает форма игрока «горожан», хотя ранее он играл важную роль в национальной команде. Гарри Магуайр может пропустить чемпионат Европы из-за повреждения икроножной мышцы, которое он получил ещё в апреле. Считается, что англичанин не успеет восстановиться к турниру.

Напомним, Джек Грилиш в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.