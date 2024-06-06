Экс-игрок «Краснодара» Тубич: Галицкий заходил в раздевалку после каждой игры

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич ответил на вопрос, часто ли владелец команды Сергей Галицкий приходил в раздевалку к футболистам.

«После каждой игры заходил. Много он не говорил. Если победили – поздравлял. Если проиграли или сыграли в обидную ничью, то не пихал, подбадривал. За 3,5 года, что я был в клубе, ни разу он никому не напихал после наших слабых матчей», – приводит слова Тубича Metaratings.

Сербский игрок выступал за «Краснодар» с 2011 по 2014 год, после чего перешёл в БАТЭ. Всего за «быков» защитник сыграл 64 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Галицкий является владельцем «Краснодара» с момента его основания в 2008 году.

Ранее стало известно, что «Краснодар» показал самую большую прибыль из клубов РПЛ в 2023 году за счёт взноса Сергея Галицкого в фонд академии команды. Об этом «Чемпионату» рассказал вице-президент «Краснодара» Арам Фундукян.