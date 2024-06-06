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Нахушев: у сборной России в товарищеских матчах мотивация не на том уровне

Нахушев: у сборной России в товарищеских матчах мотивация не на том уровне
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России со сборной Беларуси.

«Товарищеские игры – это хорошо, но это не показатель для сборной России. Сколько уже Карпин подтянул человек в национальную команду? Это нормальный процесс. Как ни крути, на сборную России смотрит вся страна, но в товарищеских матчах мотивация не на том уровне.

Беларусь — дружеская страна, где прошла смена поколений, поэтому в сборной всё также поменялось. Хочется посмотреть в таком матче, как наша молодёжь играет и развивается. Но в таких играх результат не давит, поэтому будет другой накал страстей», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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