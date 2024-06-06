Агент Кучаева сообщил, что в ближайшее время станет известно будущее игрока

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы 26-летнего полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«В ближайшие несколько дней сможем сообщить конкретику по будущему Константина Кучаева», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кучаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: