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Агент Кучаева сообщил, что в ближайшее время станет известно будущее игрока

Агент Кучаева сообщил, что в ближайшее время станет известно будущее игрока
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы 26-летнего полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«В ближайшие несколько дней сможем сообщить конкретику по будущему Константина Кучаева», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кучаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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