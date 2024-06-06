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Источник: Латышонок выдвинул условие «Спартаку»

Источник: Латышонок выдвинул условие «Спартаку»
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок в ходе переговорного процесса поставил условие «Спартаку». Голкипер хочет, чтобы у него была возможность бороться за место в основе, а не быть строго вторым вратарём. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, руководители красно-белых взяли паузу в переговорах.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

Ранее стало известно, что «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу вратаря Евгения Латышонка. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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