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В «Оренбурге» сообщили, что близки к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Воробьёва

В «Оренбурге» сообщили, что близки к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Воробьёва
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб близок к договорённости с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева.

«Мы находимся на высокой стадии договорённости с «Локомотивом» по трансферу Дмитрия Воробьёва», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

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