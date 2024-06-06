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Сборная Италии объявила окончательный состав на Евро-2024

Сборная Италии объявила окончательный состав на Евро-2024
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Сборная Италии объявила окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Италии.

фото: сборная италии

фото: сборная италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Сборная Италии проведёт 9 июня матч с национальной командой Боснии и Герцеговины. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.

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