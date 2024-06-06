Камавинга — о переходе Мбаппе в «Реал»: Анчелотти сделает всё правильно

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался относительно того, что нападающий Килиан Мбаппе присоединился к «сливочным».

«Люди не всегда замечают у Мбаппе качества нападающего. Я не знаю, как на эту ситуацию смотрит Анчелотти, но он примет правильные решения, поступив со всеми по справедливости. Увидим это в следующем сезоне», — приводит слова Камавинга RMC Sport.

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Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: