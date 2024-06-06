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Валерий Овчинников: для всех игроков «Зенита» минувший сезон — хороший урок

Валерий Овчинников: для всех игроков «Зенита» минувший сезон — хороший урок
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о выступлении «Зенита» в минувшем сезоне.

«Для всех игроков «Зенита» минувший сезон — хороший урок. В следующем чемпионате сопротивление конкурентов, думаю, ещё больше возрастёт. «Зенит» показал свою уязвимость. Бразильцы расслабились в решающей части сезона. Когда у них фиеста в голове включается, они уже больше танцуют, а не играют. Соперники такие моменты хорошо чувствуют и запоминают. Спуску «Зениту» уже не дадут», – приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 петербургский клуб набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

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