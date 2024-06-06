«Думал, мне найдётся место». Мэддисон — об исключении из заявки сборной Англии на Евро

Атакующий полузащитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон отреагировал на решение главного тренера «трёх львов» не включать его в итоговую заявку на Евро-2024.

«Слово «опустошённость» не совсем подходит. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю. Но если быть честным с самим собой, моя форма в «Тоттенхэме» после восстановления от травмы была не на том уровне, котором могла бы быть, что могло побудить Гарета [Саутгейта] принять такое решение.

Я думал, что для меня найдётся место в команде из 26 игроков, поскольку чувствую, что привношу в игру что-то новое, плюс я стабильно играл в отборе к Евро-2024. Однако тренер принял решение, и я должен уважать это. Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи в Германии, ребятам, которых я буквально называю своими лучшими друзьями. Я искренне надеюсь, что футбол вернётся домой», — написал Мэддисон в соцсети Х (ранее Twitter).

Евро-2024: итоговый список команд: