«Я совершенно опустошён». Магуайр высказался о том, что пропустит Евро-2024

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о том, что его не будет в окончательном составе сборной Англии на Евро-2024.

«Я опустошён тем, что меня не отобрали для участия в чемпионате Европы за сборную Англии этим летом. Несмотря на все мои усилия, я не смог справиться с травмой икроножной мышцы. Возможно, я слишком старался, пытаясь добиться успеха. Просто я совершенно опустошён. Для меня представлять Англию — высочайшая честь. Это значит для меня всё. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду поддерживать её как болельщик – вместе со всей страной. Идите и выиграйте, ребята. Затем я вернусь к наблюдению медицинской команды моего клуба, чтобы подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.