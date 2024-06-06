«Зачем мы Селихову?» Президент махачкалинского «Динамо» — об интересе к вратарю «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию, что клуб проявляет интерес к вратарю московского «Спартака» Александру Селихову.

«Селихов, как и Джикия, нам всегда интересны. Но разве Александра отпускают из «Спартака»? Он классный вратарь с большим опытом. Конечно, Селихов интересен «Динамо» Махачкала. Вопрос в другом — интересны ли мы Александру?

Можно сопоставить наши финансовые возможности и «Спартака». Если бы вам платили в одном месте в 10 раз больше, где остались бы? Плюс ко всему — это же ещё «Спартак», то есть имя, а не только материальное обеспечение. Мы им не конкуренты, но Селихова с удовольствием примем. Попьём с ним чаю, покатаем по горкам», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на днях Гаджиев общался с Селиховым и обсуждал возможный трансфер. Отмечалось, что красно-белые хотят, чтобы Селихов остался.

Селихов является игроком московского «Спартака» с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 11 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 1,5 млн.

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