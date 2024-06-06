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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: не ведём переговоры о переходе Селихова

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: не ведём переговоры о переходе Селихова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что клуб ведёт переговоры с вратарём «Спартака» Александром Селиховым.

«На сегодняшний день мы не ведём переговоры с Селиховым о переходе в «Динамо» Махачкала», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее журналист Иван Карпов в своих соцсетях сообщил, что голкипер московского «Спартака» Александр Селихов попал в сферу интересов махачкалинского «Динамо».

Напомним, Александр Селихов является игроком московского «Спартака» с 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 1,50 млн.

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Источник: махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Селихова
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