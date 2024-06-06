Тьяго Силва: если бы на Месси оказывалось такое же давление, как на Неймара, он бы сдался

Центральный защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва высоко оценил уровень стрессоустойчивости нападающего «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара.

«Неймар очень силён ментально. Если бы на протяжении всей карьеры на Месси оказывалось такое же давление, как на Неймара, он бы сдался. Давление на него [Неймара] слишком велико. Иногда это выматывает», — приводит слова Силвы TNT Sports.

Напомним, Неймар и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» (с 2013 по 2017 год). За этот период бразильский футболист принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

Летом 2023 года Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ».

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: