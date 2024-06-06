Агент Обухова: рассчитывали, что Владимир останется в «Оренбурге», но теперь ищем варианты

Сергей Пушкин, агент футболиста «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем футболиста.

«На данный момент мы в поиске вариантов для будущей карьеры. Мы относительно недавно узнали, что Владимир покинет клуб. Поэтому рассчитывали, что Владимир останется в «Оренбурге», но, к сожалению, никто заранее не уведомил. Это часть спорта, никаких вопросов и обид нет.

Естественно, обсуждаются варианты с другими клубами и работодателями. Будем стараться остаться в команде РПЛ, а уже там посмотрим, как получится», — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 32-летний Владимир Обухов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.