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Четыре игрока «Кристал Пэлас» включены в состав сборной Англии на Евро-2024 — источник

Четыре игрока «Кристал Пэлас» включены в состав сборной Англии на Евро-2024 — источник
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Четыре игрока «Кристал Пэлас» будут включены в финальный состав сборной Англии на чемпионат Европы в Германии, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, этими игроками стали нападающий Эберечи Эзе, защитник Марк Гехи, полузащитник Адам Уортон и вратарь Дин Хендерсон. Подобного в истории клуба не случалось никогда.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут национальные команды Словении, Дании и Сербии. Отметим, что на Евро-2020 Англия стала серебряным призёром, уступив в финале сборной Италии.

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