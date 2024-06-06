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Орещук: Галактионов впишет своё имя в историю «Локомотива»

Орещук: Галактионов впишет своё имя в историю «Локомотива»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал продление контракта Михаила Галактионова с «Локомотивом».

«Галактионов — молодой тренер, который впишет своё имя в историю «Локомотива», если ему не будут мешать и подсиживать. Очень талантливый тренер, с харизмой и со своим видением футбола. Клуб сработал хорошо, что сохранил Галактионова. Я только за то, чтобы в российских клубах работали наши тренеры. Почему-то одни команды доверяют своим, а другие категорически против», – приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Михаил Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с Галактионовым до лета 2026 года.

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