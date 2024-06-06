Дмитрий Булыкин высказался о продлении «Локомотивом» контракта с Галактионовым

Бывший центральный нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно того, что железнодорожники пролонгировали трудовое соглашение с главным тренером московского клуба Михаилом Галактионовым до 2026 года.

«Благодаря новому контракту с «Локомотивом» у Галактионова ещё есть шанс в следующем сезоне выполнить все цели, которые руководство ставит перед командой: быть в тройке в РПЛ и взять Кубок России. Именно поэтому клуб решил продлить контракт с Галактионовым, учитывая, как он хорошо работает с молодёжью и то, что у команды были хорошие матчи. Я думаю, если «Локомотив» совершит ещё два-три хороших трансфера, то команда выполнит все поставленные задачи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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