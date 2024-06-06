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Мещеряков — о продлении Галактионова: «Локомотив» должен бороться за тройку в РПЛ

Мещеряков — о продлении Галактионова: «Локомотив» должен бороться за тройку в РПЛ
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением относительно того, что железнодорожники пролонгировали трудовое соглашение с главным тренером московского клуба Михаилом Галактионовым до 2026 года.

«Продление контракта с тренером — это решение менеджмента, остальное покажет время. Некоторые неудачи и ошибки в прошлом сезоне можно назвать недостатком опыта у Галактионова, но ошибки бывают у всех. По составу игроков и по ресурсам москвичи точно должны бороться за тройку», – приводит слова Мещерякова Metaratings.

Михаил Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.

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