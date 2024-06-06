Вылет Андреевой с «РГ», Березуцкий вернулся в ЦСКА. Главное к вечеру
Мирра Андреева не сумела пройти в финал «Ролан Гаррос», Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб Марко Николича в ЦСКА, а Гарет Саутгейт не вызвал несколько лидеров на чемпионат Европы в составе сборной Англии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 июня.
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