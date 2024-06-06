Фабрегас продлит контракт с «Комо» после возвращения в Серию А — Фабрицио Романо

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас продлит контракт с клубом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 37-летний испанский специалист близок к подписанию нового долгосрочного контракта с итальянской командой. Также сообщается, что Фабрегас получал предложение войти в тренерский штаб «Челси», но это не входит в его планы. Испанец сосредоточен на проекте «Комо» после того, как ему удалось вернуть команду в Серию А.

Ранее Фабрегас говорил о своей философии и сказал, что за несколько месяцев перешёл от команды, играющей в оборонительной схеме 5-3-2, к более амбициозной и прессингующей.

После 38 матчей «Комо» занял второе место в Серии В с 73 очками и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии.