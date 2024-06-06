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Нойер завершит карьеру в сборной Германии после домашнего Евро — журналист Альтшаффль

Нойер завершит карьеру в сборной Германии после домашнего Евро — журналист Альтшаффль
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время завершит карьеру в сборной Германии. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Тоби Альтшаффль.

По сведениям источника, Евро-2024 станет последним турниром для Мануэля Нойера в сборной Германии. После этого вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген станет первым номером национальной команды.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал первым номером на родной чемпионат Европы Мануэля Нойера. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген остался недоволен этим решением.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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