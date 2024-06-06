«Барселона» готова активировать новый «финансовый рычаг» — Sport.es

«Барселона» может активировать новый «финансовый рычаг». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

По информации источника, каталонский клуб находится в поиске € 100 млн, которые необходимы ей с целью избежания ограничений на расходы. Приоритетной задачей для «Барселоны» является подписание соглашения с Nike.

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Подчёркивается, существует вероятность того, что сине-гранатовые не смогут воспользоваться правилом 1:1 в начале грядущего трансферного окна, поскольку «Барселоне» необходимо получить € 100 млн дополнительного дохода. Подобное обстоятельство свидетельствует о том, что на текущий момент у каталонского клуба недостаточно доходов для того, чтобы испанская Примера разрешила ему реализовывать все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

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