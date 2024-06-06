Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова активировать новый «финансовый рычаг» — Sport.es

«Барселона» готова активировать новый «финансовый рычаг» — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» может активировать новый «финансовый рычаг». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

По информации источника, каталонский клуб находится в поиске € 100 млн, которые необходимы ей с целью избежания ограничений на расходы. Приоритетной задачей для «Барселоны» является подписание соглашения с Nike.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, существует вероятность того, что сине-гранатовые не смогут воспользоваться правилом 1:1 в начале грядущего трансферного окна, поскольку «Барселоне» необходимо получить € 100 млн дополнительного дохода. Подобное обстоятельство свидетельствует о том, что на текущий момент у каталонского клуба недостаточно доходов для того, чтобы испанская Примера разрешила ему реализовывать все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Игрок «Барселоны» признан лучшим центральным полузащитником мира по версии FourFourTwo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android