Главный тренер сборной России Карпин: не ощущаем себя фаворитами в матче с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соотношении сил российской национальной команды и сборной Беларуси в преддверии очного товарищеского матча.

— Фаворитами себя не ощущаем.

— Почему?

— А почему да? Легионеров много? Это кто? Головина нет, Захаряна нет. У белорусов много легионеров в Европе играют, потому что Россия тоже Европа. Нам надо быть сильнее завтра, показать на поле, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.