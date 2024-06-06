Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук — о победе в Лиге Европы с «Аталантой»: получилось войти в историю

Алексей Миранчук — о победе в Лиге Европы с «Аталантой»: получилось войти в историю
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подвёл итоги минувшего сезона.

«Я мечтал что-то выиграть в Европе, хотел. Получилось войти в историю. Не могу сказать, что внутри что-то изменилось. Может быть, позже что-то изменится, но пока я всё тот же», – передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Алексей Миранчук выступает в составе итальянской команды с 2020 года. В минувшем сезоне он вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы.

Ранее редакция Transfermarkt опубликовала обновлённые рыночные показатели футболистов Серии А. В соответствии с ними стоимость российского полузащитника Алексея Миранчука за один сезон выросла на € 1 млн и теперь составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Стоимость Алексея Миранчука увеличилась по сравнению с прошлым сезоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android