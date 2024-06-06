Алексей Миранчук — о победе в Лиге Европы с «Аталантой»: получилось войти в историю

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подвёл итоги минувшего сезона.

«Я мечтал что-то выиграть в Европе, хотел. Получилось войти в историю. Не могу сказать, что внутри что-то изменилось. Может быть, позже что-то изменится, но пока я всё тот же», – передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Алексей Миранчук выступает в составе итальянской команды с 2020 года. В минувшем сезоне он вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы.

Ранее редакция Transfermarkt опубликовала обновлённые рыночные показатели футболистов Серии А. В соответствии с ними стоимость российского полузащитника Алексея Миранчука за один сезон выросла на € 1 млн и теперь составляет € 10 млн.