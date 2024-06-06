Главный тренер сборной России Карпин рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна в преддверии товарищеского матча с белорусской национальной командой.

«Захарян не тренировался с 3-го числа. Невысокая температура была, но присутствовала. Ангина, видимо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.