Тренер сборной России Карпин: хорошо, что играем недалеко — уже наездились и налетались

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ожиданиях от матча с Беларусью.

«Мне хотелось бы увидеть то, что мы показывали в последних матчах. Хочется следовать тому, что отрабатываем на тренировках.

Раз не играем в России, то хорошо, что не так далеко. Мы уже налетались и наездились, а особенно я. Сюрпризов при изучении соперника не было», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.