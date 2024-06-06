Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча сборной России с Беларусью

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Беларуси.

«Нас встретили гостеприимно, хлеб да соль. Хорошая погода, зелёный город. Хочется показать качественный футбол для болельщиков, с голами. Хочется завершить этот сезон на хорошей ноте», – передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.