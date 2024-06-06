Карпин сообщил, что Сафонов на днях подпишет контракт с «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, обсуждал ли он с вратарём «Краснодара» и российской национальной команды Матвеем Сафоновым потенциальный переход в «ПСЖ».

«Говорил ли я с Сафоновым про «ПСЖ»? Думаете, мне больше не о чем разговаривать? Перекинулись парой слов. Медосмотр он прошёл. Подписание, видимо, на днях», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.