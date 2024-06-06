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Карпин: чего на меня смотреть людям в матче с Беларусью — пусть на футболистов смотрят

Карпин: чего на меня смотреть людям в матче с Беларусью — пусть на футболистов смотрят
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ожидаемом аншлаге на матче с Беларусью.

«Аншлаг — это хорошо. Люди на меня придут смотреть? А чего на меня смотреть? Главное, чтобы пришли. Пусть на футболистов смотрят. На меня-то зачем?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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