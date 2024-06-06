Карпин объяснил отсутствие Глушенкова, Баринова и Пиняева в основном списке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболисты «Локомотива» Максим Глушенков, Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев не попали в заявку национальной команды на июньский сбор.

«Глушенков сыграл на уколах с «Балтикой», Баринов и Пиняев тоже на травмах. Поэтому все трое не попали в основной список», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.