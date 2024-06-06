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Карпин: можно иметь талант, но без кропотливой работы ничего не будет

Карпин: можно иметь талант, но без кропотливой работы ничего не будет
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, во что он верит, когда речь идёт о футболе.

— Болельщики верят в вас, а во что вы?
— В работу. Можно иметь талант и всё что угодно. Но без кропотливой работы ничего не будет, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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