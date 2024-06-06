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Карпин: игроки мыслями в отпуске? Попробуем с этим побороться

Карпин: игроки мыслями в отпуске? Попробуем с этим побороться
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с Беларусью ответил на вопрос, находятся ли игроки национальной команды мыслями в отпуске.

«Давайте никого не будем обманывать. Возвращаться из отпуска ради матча, который не имеет значения официального, отбора и так далее. В голове это может сидеть. Опасения такие есть. Завтра посмотрим после игры. Постараемся с этим побороться», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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