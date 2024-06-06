Карпин рассказал, какой матч считает главным в своей карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какой матч он считает главным в своей карьере.

«Не считаю матч с Францией 25 лет назад главным в карьере. Главным был другой — с Украиной, когда вничью сыграли. Да, на выезде обыграли чемпионов мира. Радость была, но недолгая, потому что потом была Исландия», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч между сборными России и Франции состоялся 5 июня 1999 года в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года. В том противостоянии российская национальная команда обыграла сборную Франции со счётом 3:2. Валерий Карпин провёл на поле все 90 минут.

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