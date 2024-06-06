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Главный тренер сборной России Карпин рассказал о переговорах по новому контракту

Главный тренер сборной России Карпин рассказал о переговорах по новому контракту
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переговорах с РФС по поводу продления действующего контракта.

«Переговоры по новому контракту проведены. Жду решения и предложения от РФС», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. Отметим, что с конца февраля 2022-го сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новый контракт тренера Валерия Карпина со сборной России будет предусматривать возможность совмещения постов в национальной команде и российском клубе, но не в зарубежном.

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