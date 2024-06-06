Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Англии в соцсети Х (ранее Twitter) объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

фото: сборная англии

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В окончательный состав не вошли Джеймс Траффорд («Бернли»), Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Манчестер Сити») и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.