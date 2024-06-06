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Капитан сборной Беларуси Политевич: на бумаге Россия — фаворит, но посмотрим на поле

Капитан сборной Беларуси Политевич: на бумаге Россия — фаворит, но посмотрим на поле
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Капитан сборной Беларуси Сергей Политевич высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Если брать рейтинг или на бумаге — Россия фаворит. На поле завтра посмотрим. Мы посмотрели много матчей сборной России. Понимаем, во что играет команда, на что она способна. Мы дома давно не играли, для нас результат важен, постараемся предоставить свои контраргументы», – передаёт слова Политевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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