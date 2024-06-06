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Политевич: люди ждут от сборной Беларуси хорошей игры, не хочется, чтобы коленки тряслись

Политевич: люди ждут от сборной Беларуси хорошей игры, не хочется, чтобы коленки тряслись
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Капитан сборной Беларуси Сергей Политевич высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Все, с кем я играл в России, идут к закату. Сейчас близких лиц в этой команде для меня нет.

Завтра особенный вечер. Спортсмен всегда пытается абстрагироваться от этого, потому что это дополнительное давление. Не хочется, чтобы завтра коленки тряслись. Ждём хорошую атмосферу. Понимаем, что люди ждут от нас хорошей игры», — передаёт слова Политевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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