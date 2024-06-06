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Главный тренер сборной Беларуси Феррер поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Беларуси Феррер поделился ожиданиями от матча с Россией
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о товарищеском матче с Россией, который состоится завтра, 7 июня.

«Мы рады играть дома. Давно не играли при своих болельщиках. Матч с Россией — особенный. Мы знаем потенциал соперника. Это очень хорошая команда. Но мы готовимся, как к любой игре. Будем пытаться победить»,
– передаёт слова Феррера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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