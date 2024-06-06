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Агент Божина раскрыл сроки восстановления игрока после операции

Агент Божина раскрыл сроки восстановления игрока после операции
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Футбольный агент Олег Ерёмин рассказал, сколько займёт восстановление Сергея Божина. Защитник «Факела» может быть готов сыграть уже в 1-м туре следующего сезона.

«Восстановление займёт месяц-полтора. Пока рано говорить, что Сергей пропустит начало чемпионата. Есть шанс, что он сыграет в 1-м туре? Шанс есть всегда. Есть ли официальное предложение от «Факела» о продлении контракта? Пока без комментариев», – приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 29-летний защитник «Факела» Сергей Божин перенёс операцию на паховых кольцах.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергей Божин провёл 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 900 тыс.

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