Луис Диас стал более приоритетным трансфером для «Барселоны», чем Нико Уильямс — Sport.es

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас стал приоритетным вариантом для «Барселоны» на усиление этой позиции. Об этом сообщает Spot.es.

По информации источника, колумбийский футболист сине-гранатовых является наиболее предпочтительным вариантом для спортивного директора сине-гранатовых Деку. Подчёркивается, что теперь Диас стал более приоритетным вариантом для покупки «Барселоной», чем вингер «Атлетика» Нико Уильямс.

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Напомним, в минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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