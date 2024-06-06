Главный тренер сборной Беларуси Феррер: Карпин был потрясающим игроком

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о Валерии Карпине, который сейчас возглавляет национальную команду России.

«С Карпиным мы виделись несколько лет назад на сборах, когда работал в «Кайрате», а он – в «Ростове». Много говорили с ним. Валерий был потрясающим игроком: в «Сельте», а особенно в «Реале Сосьедад». С удовольствием с ним завтра поговорю по-испански», – передаёт слова Феррера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.